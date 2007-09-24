Яценюк пригласил Кондолиззу Райс в Киев

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в рамках работы 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился вчера с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Кондолиззой РАЙС. Во время встречи А.ЯЦЕНЮК и К.РАЙС обсудили политическую ситуацию в Украине учитывая проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 30 сентября с.г. и подготовку к будущим президентским выборам в США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в ходе беседы стороны также обменялись мнениями относительно состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, обсудив, в частности, вопросы политического диалога, торгово-экономического и секторного сотрудничества, взаимодействия в сфере энергетической безопасности, обороны, противодействия распространению оружия массового уничтожения, а также вопросі региональной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили возможные сроки визитов на высшем и наивысшем уровне. В этом контексте А.ЯЦЕНЮК обновил приглашение К.РАЙС посетить Украину с визитом в ближайшее время.

Кроме того, стороны обсудили состояние подготовки новой „Дорожной карты” украинско-американских отношений, основное внимание в которой будет уделено вопросам образовательных программ и студенческих и молодежных обменов.

Это была первая встреча министра иностранных дел Украины из запланированных около 20 двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств иностранных государств в рамках работы 62-й сессии ГА ООН.