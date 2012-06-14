В Киевсовете утверждают, что Гостиный двор сохранит свой внешний вид

Об этом главный архитектор проекта реконструкции Гостиного двора, член градостроительной секции архитектурно-градостроительного совета, депутат Киевсовета Андрей Миргородский заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Изменений конструкции, конфигурации здания не будет. Речь никогда не шла о каких-либо надстройках, увеличении этажности и т.д", - заверил он.

А.Миргородский подчеркнул, что объект, как когда-то построенный в ХІХ веке и снесенный в 70-х годах прошлого столетия, будет функционировать в качестве торгово-бытового комплекса, в котором также можно будет размещать сменные выставочные экспозиции.

При этом архитектор уверяет, что власти давно задумали провести реконструкцию Гостиного двора. "Первое заключение о реконструкции Гостиного двора было выдано примерно 12 лет тому назад", - сказал А.Миргородский.

По его словам, реконструкция аварийного сегодняшний день здания подразумевает укрепление фундамента, замену систем водо- и энергоснабжения, канализации и т.д., что является очень затратной частью работ.

А.Миргородский также отметил, что если темп реконструкции сохранится, то обновленное здание сдадут в эксплуатацию примерно через полтора года.

В свою очередь, директор Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины Андрей Винграновский подчеркнул, что здание Гостиного двора не представляет исторической ценности, так как нынешний вид приобрело после реконструкции в 1981-1982 годах.

"Здание никогда раньше не существовало в Киеве в таком виде. Оно имеет право быть, но не памятником архитектуры", - отметил А.Миргородский.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2012 года Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для реконструкции здания Гостиного двора на Контрактовой площади.

23 мая Градостроительный совет сообщил, что ее специалисты раскритиковали реконструкцию Гостиного двора, которая приводит к существенным изменениям в любимом киевлянами сооружении.

Как отмечалось, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика сегодня Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.

1 июня пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что А.Миргородский представил проект реконструкции Гостиного двора, согласно которому это будет трехэтажный дом (сейчас два этажа – УНИАН) с обустроенной над внутренним двором крышей и вмонтированным в нее внешним освещением.

По его словам, новый Гостиный двор будет максимально приближен к архитектуре сооружения начала ХІХ века и останется в рамках существующего фундамента. Будет полностью сохранена внутренняя галерея и ее смогут посещать все желающие.

Кроме того, будет благоустроен сквер, который относится к территории памятника.