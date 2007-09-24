Украину на детском «Евровидении-2007» представит Илона Галицкая (фото)

Украину на конкурсе детской песни «Евровидение-2007», который пройдет в начале декабря в Роттердаме (Нидерланды), представит 11-летняя Илона ГАЛИЦКАЯ из Николаева. Представитель от Украины был выбран в ходе итогового концерта национального отбора международного конкурса детской песни «Евровидение – 2007», который прошел вечером в субботу в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, зрители Первого Национального канала путем интерактивного голосования во время трансляции финала национального отбора выбрали из 12 конкурсантов представителя Украины на детское «Евровидение».

И.ГАЛИЦКАЯ исполнила песню «Урок гламура». Девочка вначале выступления была одета в строгий костюм учительницы, а затем сняла его и осталась в ярком, гламурном наряде.

Юная певица набрала почти 8,5 тысяч голосов.

Победительницу национального отбора поздравила супруга Президента страны, глава Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, как сообщает газета «Сегодня», мама еще одной участницы отборочного тура Алины ГРОСУ не согласна с результатами голосования и намерена оспаривать это решение в суде. «Это несправедливо! За Алину не могло проголосовать всего 3 тысячи людей. Ее любят, она собирает стадионы», - заявила мама А.ГРОСУ.

Как сообщал УНИАН, партнерами МДЦ «Артек» по проведению национального отбора на детское «Евровидение – 2007» выступили Международный благотворительный фонд «Украина 3000», Первый национальный канал и медиа-холдинг «Главред-медиа».

Справка: Украина как член Европейского языкового союза второй раз принимает участие в Международном конкурсе детской песни «Евровидение».

В прошлом году в Бухаресте (Румыния) участник от Украины Назар СЛЮСАРЧУК с песней «Хлопчик рок-н-рол» занял 8 место.