Янукович ветировал закон о регистрации места пребывания лиц в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине».

Глава государства не поддержал ряд предложенных в законе изменений в Закон «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине».

Речь идет, в частности, об изменениях, которыми вводится регистрационный учет местожительства и места пребывания лиц в Украине - сбор, обработка, систематизация и хранение сведений о месте жительства и месте пребывания всех лиц в Украине в электронной форме и/или в форме картотек.

Законом предлагается возложить определение порядка ведения такого регистрационного учета на МВД - в то же время не определена цель создания очередной базы данных обо всем населении Украины, цели использования таких данных, а также не предусмотрены защитные механизмы, которые бы предотвращали несанкционированный доступ к такой базе, злоупотребление информацией.

Таким образом, указанными изменениями: во-первых, вводится сбор и хранение информации о лице, а возможно, и использование такой информации без согласия этого лица на основании подзаконного акта, а не закона, как того требует статья 32 Конституции; во-вторых, создается риск вмешательства в личную жизнь граждан, что запрещено статьей 32 Конституции и не отвечает общепризнанным международным стандартам в сфере прав человека, закрепленным Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

В связи с этим Президент предложил парламенту привести закон в этой части в безусловное соответствие с нормами Конституции и общепризнанными международными стандартами в сфере прав человека.

Президент также отметил недопустимость ограничения для лиц, обратившихся за статусом беженца или дополнительной защитой и в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения их вопроса, права проживать у родственников, в гостинице, нанимать жилое помещение или пользоваться жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

Поэтому глава государства предложил исключить такое ограничение из закона, поступившего на подпись.

Кроме того, Президент не поддержал нововведения, по которым родители или другие законные представители новорожденного ребенка обязаны зарегистрировать место жительства его в течение месяца со дня государственной регистрации рождения. Глава государства отметил необходимость сохранения действующего в настоящее время порядка определения места жительства детей.

Президент также отметил необходимость устранения в законе пробелов, которые будут создавать риски искусственных осложнений, злоупотреблений во время решения на практике вопросов регистрации и снятия с регистрации места жительства лиц.