В Польше дали 2 года украинцу, который продавал фиктивные приглашения на работу

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских пограничников, которые обнаружили нарушителя во время контроля работодателей в городе Плоцк, следствие собрало доказательства, по меньшей мере, на 700 лиц, которые в 2010-2011 гг. благодаря фиктивным приглашениям осужденного украинца, смогли приехать в Польшу.

"Собранный материал подтвердил, что иностранцы хотели получить только право въезда на территорию Шенгенской зоны. Ни один из потенциальных работодателей не планировал их брать на работу", - отметили в пресс-службе.

Пограничники заметили, что украинец изготовлял приглашения через двух гражданок Польши и одного украинца, которым за каждую зарегистрированную заявку на работу платил около 2,5 евро.

Представитель Надвислянского отделения пограничной службы сообщила УНИАН, что польский суд назначил наказание для украинца в виде 2 лет тюрьмы с испытательным сроком 5 лет и штраф в размере немного больше 1,5 тыс. евро, заметив, что польское законодательство за такие нарушения предусматривает наказание от 6 месяцев до 8 лет тюрьмы.

Польские сообщники украинца приговорены к 5 месяцам тюрьмы с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 350-450 евро.

Еще один украинец, который изготовлял приглашения, объявлен в международный розыск.

Пресс-служба польских пограничников отметила, что с начала действия упрощенной системы трудоустройства, которой с середины 2007 года могут воспользоваться граждане Украины, России, Беларуси, Грузии и Молдовы, стражи порядка задержали свыше 80 лиц, которые изготовляли фиктивные приглашения, почти 30 из которых были осуждены.

Как сообщал УНИАН, польские работодатели зарегистрировали для граждан Украины, которые за последние 5 лет традиционно получают свыше 90% всех заявок на работу в рамках упрощенной системы трудоустройства, 750 тыс. таких заявок, в том числе рекордные 240 тыс. в прошлом году.

По упрощенной системе украинцы могут работать в Польше непрерывно шесть месяцев в году без официального разрешения.

В то же время часть украинцев использует эти заявки только для получения визы и въезда в Польшу, не имея намерения работать, что является нарушением законодательства и влечет за собой наказание.