В Макеевке горит лакокрасочный завод

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины Донецкой области, сегодня в 12.30 в оперативно-координационный центр МЧС поступило сообщение о пожаре в Червоногвардейском районе Макеевки.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Как выяснилось, на территории лакокрасочного завода «Омега» возникло возгорание растворителя, который вытекает из емкости.

Сейчас на месте происшествия работают 10 автоцистерн.

Жертв и пострадавших нет.