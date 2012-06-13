В Макеевке горит лакокрасочный завод

16:03, 13 июня 2012
Общество
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В Макеевке Донецкой области продолжается ликвидация пожара на территории предприятия по производству лакокрасочной продукции.

До центра МЧС сообщение о пожаре поступило в 12.30

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины Донецкой области, сегодня в 12.30 в оперативно-координационный центр МЧС поступило сообщение о пожаре в Червоногвардейском районе Макеевки.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Как выяснилось, на территории лакокрасочного завода «Омега» возникло возгорание растворителя, который вытекает из емкости.

Сейчас на месте происшествия работают 10 автоцистерн.

Жертв и пострадавших нет.

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