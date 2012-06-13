Нацбанк проверил банкоматы на Крещатике

«12 июня 2012 года Национальный банк Украины осуществил проверку работы банкоматов в центральной части Киева. По результатам проверки по состоянию на утро 12 июня 2012 все банкоматы на ул. Крещатик и прилегающих улицах работают в обычном режиме. Никаких проблем в их работе не зафиксировано», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Проверку регулятор провел в ответ на ряд вчерашних публикаций в СМИ о сбоях в работе банкоматов на центральных улицах Киева.