В Киеве мужчина избил телеоператора и повредил служебный автомобиль
19:58, 12 июня 2012Общество
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В столице мужчина избил оператора телевизионного канала «Новый канал» и повредил служебный автомобиль телеканала.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.
Злоумышленник сразу был задержан работниками милиции.
Установлено, что житель Киевской области из хулиганских побуждений начал наносить оператору удары по лицу и повредил служебный автомобиль.
Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения оператора по ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Ход досудебного следствия по делу контролируется прокуратурой Оболонского района Киева.
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