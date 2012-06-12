В Киеве мужчина избил телеоператора и повредил служебный автомобиль

19:58, 12 июня 2012
Общество
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В столице мужчина избил оператора телевизионного канала «Новый канал» и повредил служебный автомобиль телеканала.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Злоумышленник сразу был задержан работниками милиции.

Установлено, что житель Киевской области из хулиганских побуждений начал наносить оператору удары по лицу и повредил служебный автомобиль.

Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения оператора по ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ход досудебного следствия по делу контролируется прокуратурой Оболонского района Киева.

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