УкрФА просит начать расследование импорта ферросиликомарганца

Как говорится в письме УкрФА, текст которого передан УНИАН, рост импорта феросиликомарганца в Украину в 2011 году в сравнении с 2010 годом составил 144%. В силу этого национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены (в 2011-м году в сравнении с 2010-м годом) уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011-м году в сравнении с 2010-м годом доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.

УкрФА обращает внимание на то, что до настоящего времени соответствующие органы государственной власти уклонялись от защиты национальных производителей ферросплавов, прикрываясь защитой потребителей ферросплавов – металлургических предприятий, занимающих монопольное положение в плане потребления ферросплавной продукции. При этом игнорировался тот факт, что в себестоимости металлургической продукции удельный вес расходов на ферросплавы составляет около 1%, и цена сплавов объективно не может оказывать сколь-нибудь заметного негативного влияния на экономическое положение метпредприятий.

Особое внимание УкрФА уделяет тому факту, что украинские производители ферросплавов являются градообразующими предприятиями для крупных населенных пунктов. Следовательно, государство не должно уклоняться от участия в решении социально-экономических проблем ряда регионов страны, отмечается в письме.

С целью сохранения отечественной ферросплавной отрасли, рабочих мест в ней, для обеспечения стабильности поступлений налогов в государственный и местные бюджеты, Украинская ассоциация производителей ферросплавов просит Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) в соответствии с Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину» начать расследования агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как сообщалось, председатель МКМТ – министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.