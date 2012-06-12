12 июня 2012 в 19.00 в ресторане «Марио» состоится Украинско-европейский вечер

На вечер приглашены известные политики, дипломаты, общественные деятели, политологи, редактора ведущих средств массовой информации. Организаторы вечера - Международная школа политических технологий «PolitPR» и Институт украинской политики.

В ходе мероприятия - свободное обсуждение перспектив интеграции Украины в европейское сообщество, текущих проблем, связанных с введением безвизового режима, глобальных вопросов межгосударственных отношений. Также состоится презентация последних социологических исследований, представление «европейского стиля» в автомобилестроении, моде и гастрономии. Вечер носит официальный характер. Доступ на мероприятие ограничен (по приглашениям). Просьба для средств массовой информации аккредитоваться по телефону: 0639650198 (Анастасия)