Дом в Луцке, в котором обрушился подъезд, могут полностью снести
11:24, 11 июня 2012Общество
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Эксперты через несколько дней решат, демонтировать все здание, или укреплять его.
|Во время обрушения части жилого дома погибли двое мужчин. Фото МЧС
"Специалисты возьмут анализы кирпича, раствора в кладке, и уже окончательно будем знать, что делать дальше", - рассказал председатель областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Башкаленко.
Выводы эксперты обещают предоставить через несколько дней.
Напомним, во время обрушения части жилого дома погибли двое мужчин. Рассыпалась та часть здания, где находились гостиные и кухни. Именно это позволило избежать большего числа жертв, поскольку большинство жителей были в спальнях, которые уцелели.
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