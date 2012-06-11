Дом в Луцке, в котором обрушился подъезд, могут полностью снести

В Луцке местные власти ожидают заключения экспертов относительно жилого дома, в котором в воскресенье, 10 июня, рано утром обрушился один из подъездов . По результатам проверки будет принято решение демонтировать все здание, или укреплять его. Об этом пишет ТСН.

"Специалисты возьмут анализы кирпича, раствора в кладке, и уже окончательно будем знать, что делать дальше", - рассказал председатель областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Башкаленко.

Выводы эксперты обещают предоставить через несколько дней.

Напомним, во время обрушения части жилого дома погибли двое мужчин. Рассыпалась та часть здания, где находились гостиные и кухни. Именно это позволило избежать большего числа жертв, поскольку большинство жителей были в спальнях, которые уцелели.