Из-под завалов в Луцке достали тело второго погибшего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Управления МЧС в Волынской области Владимир Грушовинчук.

Он также информировал, что предварительная причина обвала в доме - потеря несущих возможностей строительных конструкций. В результате чего это произошло, будет подробно изучать комиссия, подчеркнул В.Грушовинчук.

По его словам, работы по расчистке завалов продолжаются, их планируется завершить на протяжении этих суток.

Также В.Грушовинчук отметил, что на данный момент отселили 56 человек. Сразу помощь была оказана 18 людям. В больнице находятся два человека. Состояние одной пострадавшей тяжелое, у нее сотрясение мозга, сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луцке в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.