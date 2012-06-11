В севастопольском параде участвовали 17 военно-исторических клубов

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Рудометов, всего на аллее Исторического бульвара было развернуто около 70 выставок и композиций, 12 - из фондовых коллекций музея, 31 - национально-культурными обществами Севастопольской ассоциации национально-культурных обществ, 17 - общественными организациями города, а также частными коллекционерами.

По словам А.Рудометова, на этот раз из нового также была выставка, посвященная бывшему председателю Севастопольской городской горадминистрации Борису Кучеру.

Также гендиректор музея сообщил, что сегодня впервые в параде военно-исторических клубов, который в рамках праздника традиционно прошел по центральному городскому кольцу, было представлено раритетное орудие времен Крымской войны 1854-1855 годов.

Всего в параде, а также в презентации на площади перед Панорамой обороны Севастополя (структурное подразделение Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя) участвовали 17 военно-исторических клубов из Украины, России и Белоруссии.

С участием военно-исторических клубов состоялась и реконструкция эпизода боя Крымской войны между русскими и французскими воинами на 4-м бастионе, где в 1854-1855 годах также сражался великий русский писатель Лев Толстой.

Программа праздника включала также концертно-развлекательные мероприятия - выступления творческих коллективов города и флотов, конкурсные туристско-краеведческие программы, свободное посещение Панорамы обороны Севастополя и выставочных залов музея.

Другие основные мероприятия, посвященные 229-й годовщине Севастополя, состоятся 16 июня.