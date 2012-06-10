Погода вмешалась в авиарасписание: «Борисполь» переносит рейсы
17:34, 10 июня 2012Общество
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Аэропорт Борисполь переносит рейсы в Днепропетровск из-за сложных погодных условий.
|Погода вмешалась в работу аэропорта
Сейчас в небе находятся самолеты из Анталии, Варшавы и Нью-Йорка, которые, возможно, примет аэропорт Днепропетровск, сообщает Авиация Украины.
В аэропорту Борисполь отмечают, что плохие погодные условия парализуют безопасную посадку самолетов, таким образом некоторые рейсы перенесут в другие аэропорты.
“Форс-мажорные условия работы сегодня”, – отмечает неофициально сотрудник аэропорта. Рейсы из нового терминала сегодня могут переводить на Днепропетровск, Донецк – там, где хорошие метеоусловия".
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