Завтра в Украине будет жарко и мокро
14:17, 10 июня 2012Общество
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Завтра, 11 июня, в Украине ожидается жара и кратковременные дожди.
|Синоптики обещают кратковременные дожди
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в южной и центральной частях местами 35°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.
В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами сильный, гроза, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 17-19°, днем - 29-31°.
Сегодня, 10 июня, температура воды составляла в Черном море 17-21°, в Азовском море 22-24°; в Днепре возле Киева - 20°.
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