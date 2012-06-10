Завтра в Украине будет жарко и мокро

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных и Винницкой областях будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах ночью местами 30-35 м/с; на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в южной и центральной частях местами 35°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами сильный, гроза, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 17-19°, днем - 29-31°.

Сегодня, 10 июня, температура воды составляла в Черном море 17-21°, в Азовском море 22-24°; в Днепре возле Киева - 20°.