В МЧС успокаивают, мол, ураган и ливень в Киеве прошли бесследно
Сегодня утром в Киеве ураган, сопровождавшийся ливнем, не причинил серьезный ущерб.
|Сегодня в Киеве ожидался ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также сильный дождь
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дежурных службах «скорой помощи» и Управления МЧС столицы.
По информации дежурного врача «скорой помощи», в результате урагана никто не пострадал.
По данным оперативного дежурного УМЧС, в столице не возникло серьезных проблем в результате урагана и ливня. В том числе в фан-зоне, отметили в МЧС, не произошло никаких серьезных повреждений конструкций и травмирования людей.
Также отметили, что на данный момент не зафиксировано случаев обрыва проводов, падений деревьев на автомобили, а также проблем в работе канализационных стоков.
Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве ожидался ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также сильный дождь.