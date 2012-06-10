В МЧС успокаивают, мол, ураган и ливень в Киеве прошли бесследно

13:17, 10 июня 2012
Общество
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Сегодня утром в Киеве ураган, сопровождавшийся ливнем, не причинил серьезный ущерб.  

Дощ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дежурных службах «скорой помощи» и Управления МЧС столицы.

По информации дежурного врача «скорой помощи», в результате урагана никто не пострадал.

По данным оперативного дежурного УМЧС, в столице не возникло серьезных проблем в результате урагана и ливня. В том числе в фан-зоне, отметили в МЧС, не произошло никаких серьезных повреждений конструкций и травмирования людей.

Также отметили, что на данный момент не зафиксировано случаев обрыва проводов, падений деревьев на автомобили, а также проблем в работе канализационных стоков.

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве ожидался ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также сильный дождь.

 

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