В харьковском аэропорту аварийно сел частный самолет
10:55, 10 июня 2012Общество
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В Международном аэропорту "Харьков” аварийно приземлился частный самолет "Mitsubishi-300”, совершавший рейс Харьков-Оденсе (Дания).
|Частный самолет "Mitsubishi-300" аварийно сел в аэропорту "Харьков"
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 9 июня, в 22.54. После взлета самолет из-за вибрации в двигателе выполнил аварийную посадку, при которой произошло искрение левой опоры шасси.
На борту находились 7 пассажиров и 2 члена экипажа.
Воздушное судно самостоятельно покинуло взлетную полосу, после чего аварийно-спасательная команда аэропорта провела охлаждение опоры шасси.
Жертв и пострадавших нет. Причина авиационного происшествия устанавливается.
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