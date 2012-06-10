В харьковском аэропорту аварийно сел частный самолет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 9 июня, в 22.54. После взлета самолет из-за вибрации в двигателе выполнил аварийную посадку, при которой произошло искрение левой опоры шасси.

На борту находились 7 пассажиров и 2 члена экипажа.

Воздушное судно самостоятельно покинуло взлетную полосу, после чего аварийно-спасательная команда аэропорта провела охлаждение опоры шасси.

Жертв и пострадавших нет. Причина авиационного происшествия устанавливается.