В харьковском аэропорту аварийно сел частный самолет

10:55, 10 июня 2012
Общество
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В Международном аэропорту "Харьков” аварийно приземлился частный самолет "Mitsubishi-300”, совершавший рейс Харьков-Оденсе (Дания).  

Аеропорт Харків

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 9 июня, в 22.54. После взлета самолет из-за вибрации в двигателе выполнил аварийную посадку, при которой произошло искрение левой опоры шасси.

На борту находились 7 пассажиров и 2 члена экипажа.

Воздушное судно самостоятельно покинуло взлетную полосу, после чего аварийно-спасательная команда аэропорта провела охлаждение опоры шасси.

Жертв и пострадавших нет. Причина авиационного происшествия устанавливается.

 

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