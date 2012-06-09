Киевский асфальт не выдерживает Евро

10:46, 09 июня 2012
Общество
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Не успели коммунальщики залатать провалы на Анри Барбюса и бульваре Шевченко, как новая яма образовалась на улице Гончара.

Уже третий провал асфальта за последние дни. Фото Богдана Кутепова

Об этом в Facebook пишет Богдан Кутепов, сообщает Украинская правда.

Он разместил фото очередного провала с глубокой лужей на Гончара.

Как известно, накануне Евро просел и пошел трещинами асфальт на улице Анри Барбюса, неподалеку от НСК "Олимпийский", а 7 июня провалился асфальт на бульваре Шевченко.

 

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