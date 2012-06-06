Александра Попова после 50-дневной комы пытается вставать на ноги

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

«Ей лучше, - сказал А.Демьянов. – Она становится на ножки и стоит до 1 минуты, поворачивается, выполняет просьбы, реагирует на обращенную к ней речь».

После того, как более 50 дней Александра провела в состоянии комы, ее перевели в отдельную палату БСМП, и в настоящее время она проходит курс восстановительной терапии: принимает физико-терапевтические процедуры, выполняет лечебную гимнастику, ей делают массаж. Очень хороший эффект дает озонотерапия – насыщение крови кислородом. Процедура проводится на аппарате, подаренном фондом Рината Ахметова. «Уже после трех процедур был резкий скачок в улучшении состояния Саши», - отметил А.Демьянов.

Что касается планов по продолжению лечения Саши в Германии, А.Демьянов сказал, что в течение, по крайней мере, ближайших двух-трех недель Саша будет находиться в БСМП. А обещания немецкого инвестора Рейко Опитца пока остаются на словах.

«Рейко Опитц и Катеринчук забрали Сашин паспорт, который сделал адвокат В.Тимошин, и мы не знаем, где они сейчас, и где документы Саши, - сказал А.Демьянов. – Опитц заявил, что у вас, мол, все сложно с оплатой за перелет, поэтому нам понадобится еще 2-3 месяца. Думаю, что к тому времени не будет необходимости в перевозке. К тому же в Украине есть достаточно докторов, которые могут помочь Саше восстанавливаться. Если бы инвесторы хотели помочь, то уже сделали бы это. У нас был случай, когда пациента перевезли в клинику «Шарите» в течение двух дней. Там была заинтересованность. А здесь, видно, так они хотят помочь».

А.Демьянов сообщил, что сейчас БСМП ведет переговоры о продолжении лечения Александры Поповой с Киевским реабилитационным центром, а также с одним из санаториев в Трускавце.

«Я понимаю врачей: девочка была очень тяжелая, и никто не хотел брать на себя ответственность, ведь в реабилитационных центрах лечатся больные, которые передвигаются самостоятельно. Саша же была прикована к постели. Сейчас особых сложностей нет, - подчеркнул главврач. - Думаю, что с выведением Саши из комы мы справились на пятерку. У нее понемногу восстанавливается речь. Честно говоря, мы не рассчитывали на это. То, что она начинает говорить – для нас праздник такой, что вы даже себе не представляете! Однако пока неизвестно, сколько продлится восстановительный период».

17 мая в Ленинском районном суде г. Николаева состоялось предварительное заседание по делу в обвинении жителя Николаева Александра Косинова, который 9 марта в ходе возникшей бытовой ссоры, зверски избил А.Попову, после чего девушка полтора месяца находилась в состоянии комы.

На сегодня, 6 июня, назначено слушание дела по сути, а 7 июня судьи начнут опрашивать свидетелей по делу.

Подсудимому инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и по ч.1 ст. 185 (тайное завладение чужим имуществом) УК Украины.