Парламент согласился на экономический эксперимент

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 268 карточек народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом, судостроение признается приоритетной отраслью экономики Украины. Документом предусматривается провести с 1 июля 2012 года до 1 января 2018 года экономический эксперимент, целью которого является создание предприятиям судостроительной промышленности Украины условий, необходимых для увеличения объема производства продукции и поступлений в бюджет.

В соответствии с законопроектом, эксперимент распространяется на предприятия судостроительной промышленности (класс 30.11 группа 30.1 раздел 30, класс 33.15 группа 33.1 раздел 33 КВЕД ДК 009:2010) и опытно-конструкторские организации (класс 72.19 группа 72.1 раздел 72, класс 71.12 группа 71.1 раздел 71, класс 71.20 группа 71.2 раздел 71 КВЕД ДК 009:2010), которые предоставляют услуги предприятиям судостроительной промышленности.

В законопроекте указывается, что основными направлениями поддержки судостроительной промышленности является предоставление государственных гарантий по иностранным кредитам, которые предоставляются иностранными государствами, банками, международными финансовыми организациями, а также обязательств перед иностранными заказчиками по внешнеэкономическим договорам (контрактам); удешевление кредитов путем частичной компенсации ставки по кредитам коммерческих банков до уровня учетной ставки Национального банка Украины, действующей на дату уплаты процентов по полученным кредитам; предоставление льгот по уплате налогов и сборов и/или установление специальных режимов налогообложения в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

Кроме того, в порядке, установленном таможенным законодательством, предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость и пошлины операций по ввозу товаров, которые используются для строительства, ремонта, модернизации морских, речных судов и других плавучих средств, если такие товары не производятся предприятиями на территории Украины или производятся, но не отвечают сертификационным требованиям международных классификационных обществ или требованиям заказчиков морских, речных судов и других плавучих средств, определенным условиями контрактов.

В соответствии с законопроектом, суммы пени, штрафных и финансовых санкций, не уплаченных в бюджеты и государственные целевые фонды, начисленные на налоговую задолженность по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), которые учитываются у предприятий судостроительной промышленности по состоянию на 1 июля 2012 года, подлежат списанию в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

В заключительных положениях отмечается, что данный закон, в случае принятия, вступает в силу с 1 июля 2012 года и действует до 1 января 2018 года.