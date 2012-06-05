В Украине создадут электронные реестры жертв войн и политрепрессий

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, с этой целью запланировано провести в июле этого года научно-практическую конференцию с участием Государственной архивной службы Украины.

«Необходимо принять базовый закон в области увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, разработать подзаконные акты. В первую очередь - создать комплексную программу поиска и упорядочения захоронений жертв. Утвердить временный порядок осуществления поиска, эксгумации и перезахоронения лиц, погибших вследствие войн, депортаций и политических репрессий», - отметил заместитель председателя Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов.

В пресс-службе сообщили, что согласно Указу Президента о праздновании 70-й годовщины Корюковской трагедии, планируется поиск, эксгумация и перезахоронение его жертв, большинство могил которых до сих пор неизвестны.

Проектом плана мероприятий по выполнению в 2012 году бюджетной программы «Поиск и упорядочение захоронений жертв войны и политических репрессий» на эти цели предусмотрено 250 тыс. грн. Однако пока ни документов на земельный участок для сооружения мемориала, ни его проекта нет. Для решения этого вопроса комиссия намерена организовать в Корюковке выездное совещание с участием органов местного самоуправления.

По данным министерства, всего по программе «Поиск и упорядочение захоронений жертв войны и политических репрессий» госбюджетом в 2012 году предусмотрено финансирование в объеме 2 млн грн. Половина этих средств направляется на поиск, перезахоронение, благоустройство и содержание мест захоронения жертв войны и политических репрессий, остальные - на выполнение международных обязательств Украины и ведение государственного учета захоронений.

Справка УНИАН. Согласно изменениям, внесенным 18 января 2012 года в постановление Кабинета министров Украины «О Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий» функции рабочего аппарата Государственной межведомственной комиссии осуществляет Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Председателем комиссии является министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

*** 1-3 марта 1943 года в Корюковке Черниговской области карательными отрядами было уничтожено около 7 тысяч человек.