СМИ: Гостиный двор «заваривают» вместе с людьми
20:26, 01 июня 2012Общество
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Вечером 1 июня к Гостиному двору приехали представители застройщика и заваривают вход во двор.
|Внутри двора находится около 40 человек
"К нам сейчас ворвались люди, под руководством "Укрреставрации". Где-то 5 человек заваривают сейчас вход. Мы планировали проводить концерт. Должна была приехать машина с аппаратурой, но вход заблокировали и ее не пустили", - рассказали собеседники.
По их словам, в настоящее время внутри двора находится около 40 человек, которые собирались там проводить концерт.
Активисты добавили, что они вызвали милицию и покидать территорию не собираются.
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