СМИ: Гостиный двор «заваривают» вместе с людьми

Об этом " Украинской правде " сообщили представители общественных активистов, которые находятся на месте.

"К нам сейчас ворвались люди, под руководством "Укрреставрации". Где-то 5 человек заваривают сейчас вход. Мы планировали проводить концерт. Должна была приехать машина с аппаратурой, но вход заблокировали и ее не пустили", - рассказали собеседники.

По их словам, в настоящее время внутри двора находится около 40 человек, которые собирались там проводить концерт.

Активисты добавили, что они вызвали милицию и покидать территорию не собираются.