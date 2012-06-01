Переполох на Крещатике был из-за пустой обувной коробки
15:59, 01 июня 2012Общество
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В подозрительном целлофановом пакете, обнаруженном сегодня после обеда на Крещатике, возле столичной мэрии, была пустая коробка из-под обуви.
|В найденном на Крещатике подозрительном пакете была пустая коробка из-под обуви
Как сообщал УНИАН, сегодня днем возле фонтана на улице Крещатик, 25, который находится близ столичной мэрии, был обнаружен подозрительный пакетс неизвестным содержимым.
На место обнаружения подозрительного предмета сразу выехали взрывотехнические и следственно-оперативные службы.
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