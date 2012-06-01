Переполох на Крещатике был из-за пустой обувной коробки

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем возле фонтана на улице Крещатик, 25, который находится близ столичной мэрии, был обнаружен подозрительный пакетс неизвестным содержимым.

На место обнаружения подозрительного предмета сразу выехали взрывотехнические и следственно-оперативные службы.