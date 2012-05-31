Инспектора СИЗО, в котором держат Луценко, поймали на горячем
08:06, 31 мая 2012Общество
3234 0
В Киеве задержан инспектор Лукьяновского СИЗО, который пронес наркотическое средство на территорию пенитенциарного учреждения и пытался передать его заключенному.
Лукьяновское СИЗО снова в центре внимания
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
За свои услуги инспектор СИЗО получил взятку в сумме 200 грн, отмечается в сообщении.
Против задержанного столичная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter