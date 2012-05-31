Инспектора СИЗО, в котором держат Луценко, поймали на горячем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

За свои услуги инспектор СИЗО получил взятку в сумме 200 грн, отмечается в сообщении.

Против задержанного столичная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.