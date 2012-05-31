Эксперт: предпринимателей проверяют 36 органов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, об этом сказал директор Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства, председатель регионального совета предпринимателей в Харьковской области Денис Ткачев в ходе совещания по вопросам создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса и взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами.

По его словам, в Украине 36 контролирующих органов, которые уполномочены проверять субъектов предпринимательской деятельности. В прошлом году предприниматели Украины израсходовали более 7 млрд грн на проведение проверок и на техническое регулирование своей деятельности. Значительную часть этих средств составляют неофициальные платежи.

«Основные органы, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса, это чаще всего Государственная налоговая служба, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, санитарно-эпидемиологическая служба, ветеринарная инспекция, органы прокуратуры, МЧС и Служба безопасности Украины», - сказал Д.Ткачев.

По его мнению, для устранения этих проблем необходимо говорить о системной работе по трем основным направлениям.

«Первое, это оптимизация законодательства и дерегулирование предпринимательской деятельности, которые возможны только на национальном уровне. Второе - работа с самими предпринимателями для повышения уровня их правовой и организационной подготовки. Третье - максимальное устранение незаконных проверок как явления», - сказал Д.Ткачев.

Он отметил, что «удостоверение сотрудника соответствующего органа не должно становиться методом обогащения для отдельных его представителей. Здесь персональную ответственность должны нести руководители соответствующего уровня».

В свою очередь председательствующий на совещании руководитель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин сказал: «Этот вопрос назрел давно, и сегодняшнее его рассмотрение в этом зале поможет нам распутать тот клубок проблем, которые накопились до этого времени и тяжелыми гирями на ногах мешают реализовать свои бизнес-проекты, исполнять свои полномочия органам местной власти и общественным организациям».

«Я далек от мысли, - добавил М.Добкин, - что мы за один день кардинально изменим всю ситуацию, потому что инерция у правоохранительной системы, контролирующих органов очень большая. Но главное, что мы сегодня совместными усилиями пытаемся выстроить шлагбаум на пути поборов с предпринимателей, на пути слишком жесткого подхода к органам местного самоуправления».