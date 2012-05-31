Суд не позволил строить гостиницу у Зверинецкого кладбища

Таким образом отменены решения Киевсовета, принятые в 2007 году, о передаче в аренду и последующей продаже земельного участка площадью 5,36 га стоимостью 61 млн. грн на углу улицы Старонаводницкой и бульвара Дружбы народов в Печерском районе под строительство и эксплуатацию административно-гостиничного комплекса.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Киева, указанный земельный участок по своему функциональному назначению относится к зоне зеленых насаждений общего пользования, к лесопарковым территориям рекреационного назначения и расположен на территории сквера на улице Старонаводницкой и в пределах санитарно-защитной зоны Зверинецкого кладбища.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций на землях природных национальных парков, землях зеленых зон города запрещается, отметили в прокуратуре.

По постановлению суда незаконные решения Киевсовета отменены, а соглашения купли-продажи и акты на право собственности на земельный участок признаны недействительными.