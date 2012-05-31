Президентский автопарк вырос на четыре бронированных мерседеса

02:07, 31 мая 2012
Общество
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Кабинет министров Украины передал на баланс Государственного управления делами четыре конфискованных бронированных "Мерседеса".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

По его словам, данные машины были конфискованы еще во время его работы главой Службы безопасности Украины.

В.Хорошковский уточнил, что они были конфискованы за нарушения при декларировании: бронированные автомобили пытались ввезти как обычные.

Он также сообщил, что автомобили не были проданы, поскольку длительное время не эксплуатировались.

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