Президентский автопарк вырос на четыре бронированных мерседеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

По его словам, данные машины были конфискованы еще во время его работы главой Службы безопасности Украины.

В.Хорошковский уточнил, что они были конфискованы за нарушения при декларировании: бронированные автомобили пытались ввезти как обычные.

Он также сообщил, что автомобили не были проданы, поскольку длительное время не эксплуатировались.