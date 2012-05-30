Ферросплавные заводы спрашивают, как жить дальше

Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему: "Определение класса потребителя электрической энергии и возмещение расходов по содержанию технологических электрических сетей", организованного НКРЭ по инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В ходе круглого стола представители украинских ферросплавных заводов выразили свою озабоченность изменением критериев оценки классов потребителей электроэнергии, что, по их мнению, приведет к необоснованному росту стоимости электроэнергии для их предприятий.

В этой связи Ю.Власенко отметил, что промышленным предприятиям не следует пытаться решать вопрос прибыльности за счет энергетиков, и привел в пример опыт США по оптимизации затрат на энергоемких металлургических предприятиях. «Если американские алюминиевые заводы увидели, что их производство на сегодняшний день очень затратное, то они построили 4 алюминиевых завода в Исландии, где электроэнергия в десятки раз дешевле, потому что там термальные электростанции. Теперь они там производят свой алюминий», - сказал Ю.Власенко.

Он также рекомендовал ферросплавным предприятиям внедрять энергосберегающие технологии.

В свою очередь исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев отметил, что существующая тарифная политика НКРЭ лишила предприятия ферросплавной отрасли стимула для внедрения энергосберегающих технологий. «Как только устанавливаешь новое оборудование, начинаешь потреблять меньше электроэнергии, сразу оказываешься автоматом во 2-м классе потребителей. Где в таком случае выгода от внедрения инновационных технологий?» - отметил он.

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Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в частности, это может коснуться ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», АО «Донецкий электрометаллургический завод» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов», в результате тариф на электроэнергию для этого предприятия увеличится почти на 30%.