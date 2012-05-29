Украинская налоговая обменяется опытом с налоговиками всего мира

С 31 мая по 1 июня в г. Ирпень (Киевская область) состоится Международная конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями».

Для взаимного обмена опытом в Украину приедут представители налоговых / фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и т.д.. Также конференцию посетят представители Европола.

Как отметил начальник налоговой милиции Украины Андрей Головач, опыт налоговой милиции Украины является интересным для Европы. По его словам, украинским налоговикам есть чем поделиться с иностранными коллегами. В частности, это касается инструментов противостояния правонарушений в сфере НДС.

«Сейчас нами подписаны соглашения о сотрудничестве с компетентными органами 68 стран, - заявил Андрей Головач. - Ведь построение современной системы борьбы с преступлениями в экономической сфере невозможно без взаимодействия с иностранными коллегами»

Основная цель конференции - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.

Мероприятие состоится в конференц-комплексе Национального университета ГНС Украины.

На 9 часов утра 31 мая запланировано проведение пресс-конференции с участием руководства налоговой милиции.