ВВС показало украинцев и поляков расистами и антисемитами (видео)

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, выпущенный в эфир в понедельник репортаж в программе «Панорама», который доступен по интернету только для жителей Великобритании, описывает польская Gazeta Wyborcza.

Польское издание отмечает, что в репортаже, названном «Стадионы ненависти», приводятся слова бывшего футболиста сборной Англии Сола Кэмпбелла, который рекомендует британцам не ехать на футбольный турнир в Польшу и Украину.

«Оставайтесь дома. Смотрите Евро-2012 по телевидению. Не рискуйте. Можете вернуться в гробу», - сказал футболист.

Gazeta Wyborcza обращает внимание на то, что в репортаже приведены кадры с польских стадионов, на которых болельщики выкрикивают антисемитские призывы; демонстрируются антисемитские граффити и кадры драк футбольных хулиганов.

В Украине приводятся примеры использования болельщиками нацистской символики, драки и другие примеры, свидетельствующие о развитом в Украине расизме, который якобы не замечает украинская власть.

«Как показано в конце британского сюжета, эти слова (о "возможном возвращении в гробу" на Евро-2012) звучат после того, как Кэмпбелл смотрит фрагмент матча в Украине, во время которого украинские болельщики бьют других только из-за цвета их кожи. Уроженцы Азии, болельщики болели за ту же команду, что и те, кто их бил. Никто из правоохранителей им не помог», - сообщает польская газета.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины назвал сегодня обнародованные некоторыми британскими СМИ материалы «дискредитацией» украинцев накануне Евро-2012, которое украинская власть рассчитывала использовать для популяризации государства в мире.

Справка УНИАН. Украина и Польша ожидают приезд на Евро-2012 в каждую из стран где-то по 1 миллиону болельщиков, надеясь, что футбольный чемпионат станет импульсом для более активного развития туризма в странах.