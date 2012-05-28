Белоцерковскую сегодня могут выпустить из СИЗО

Прокурор Луганской области Николай Безкишкий против ареста правозащитницы Риммы Белоцерковской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, об этом Н.Безкишкий заявил сегодня, 28 мая, во время разговора с общественными активистами, которые провели акцию протеста возле здания Генеральной прокуратуры Украины в связи с уголовным делом и решением суда об аресте Р.Белоцерковской.

«Мера пресечения, которая сейчас избрана в отношении Р.Белоцерковской, должна быть изменена на такую, которая не связана с арестом», - сказал Н.Безкишкий.

Н.Безкишкий сообщил о том, что пока уголовное дело, возбужденное против Р.Белоцерковской в 2007 году, находится на стадии судебного разбирательства.

По его словам, прокуратура области уже обратилась в Рубежанский городской суд и внесла ходатайство об изменении постановления суда и изменения меры пресечения подсудимой.

Н.Безкишкий также поблагодарил активистов за активную гражданскую позицию, за то, что они поднимают актуальные для общества проблемы. Но вместе с тем отметил, что органы прокуратуры не уполномочены вмешиваться в деятельность судебных органов.

«Соответственно, точку в деле должен поставить суд. Мы со своей стороны выступаем за законное и обоснованное решение судебной инстанции по этому делу», - добавил Н.Безкишкий.

По данным пресс-службы, сегодня, 28 мая, Рубежанский городской суд должен принять решение по ходатайству прокуратуры области об изменении меры пресечения в отношении Р.Белоцерковской.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая Рубежанский городской суд в Луганской области изменил меру пресечения правозащитнице из Северодонецка Р.Белоцерковской из подписки о невыезде на заключение под стражу.

Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск.

Поводом для такого решения судьи стала повторная неявка Р.Белоцерковской на судебное заседание.

Р.Белоцерковская является лидером Северодонецкой правозащитной организации «Правовий простір».

Уголовное дело в отношении Р.Белоцерковской было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жителям дома № 51 по Гвардейскому проспекту в их борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, взобравшись на него. Но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное. В то же время правозащитница отмечает, что отсутствует постановление апелляционного суда об изменении подсудности и передаче дела в городской суд г. Рубежное, а без этого постановления рубежанский суд не правомочен рассматривать это дело. Поэтому Р.Белоцерковская не признает правомочия этого суда и не считает нужным являться на его заседания.