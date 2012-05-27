В исправительной колонии умер осужденный

Об этом УНИАН сообщили близкие осужденного, отметив, что по имеющейся у них информации, смерть родственника наступила в результате ненадлежащего предоставления ему медицинской помощи.

В то же время в Государственной пенитенциарной службе Украины агентству не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поскольку телефон пресс-секретаря председателя ГПТСУ не отвечает.