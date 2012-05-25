В Крыму объявили штормовое предупреждение

17:56, 25 мая 2012
Общество
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Высота волн будет достигать трех метров.

Спасатели предостерегают туристов

Ожидается усиление ветра до 28 м/с в ближайшие три часа в северо-западной части Черного моря. Высота волн будет достигать 30 дециметров, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Спасатели напоминают жителям полуострова и туристам о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.

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