Стоимость билетов на Хюндай снизят почти на 17%

12:12, 25 мая 2012
Общество
4299 0

Стоимость билетов на поезда Hyundai будет приближена к цене на проезд в купейных вагонах.

Билеты на Хюндаи значительно подешевеют

 

Об этом сообщил сегодня, 25 мая, министр инфраструктуры Борис Колесников во время торжеств по случаю открытия движения современных скоростных поездов Hyundai.

«Правительство по поручению президента Украины в понедельник на заседании рассмотрит вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai», - сказал Колесников, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, билеты на поезда Hyundai станут дешевле на 16,6%.

Напомним, сегодня, 25 мая, между городами-хозяевами футбольного чемпионата Евро-2012 открыто движение современных скоростных поездов Hyundai. В первый рейс из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве поезд Hyundai отправился во Львов.

В дороге Hyundai согласно экспериментальныму графику движения будет находиться: 4 час. 25 мин. из Киева до Харькова, 4 часа. 55 мин. из Львова до Киева, 6 час. 30 мин. из Киева до Донецка. По окончанию действия экспериментального графика расстояния между этими городами Hyundai преодолевать еще быстрее - на 15-30 мин.

Регулярное движение Hyundai - от Киева до Львова (1 пара поездов) и Харьков (2 пары поездов) - стартует с 27 мая, а между Киевом и Донецком поезд корейского производства начнет курсировать в начале июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter