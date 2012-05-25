Стоимость билетов на Хюндай снизят почти на 17%

Об этом сообщил сегодня, 25 мая, министр инфраструктуры Борис Колесников во время торжеств по случаю открытия движения современных скоростных поездов Hyundai.

«Правительство по поручению президента Украины в понедельник на заседании рассмотрит вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai», - сказал Колесников, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, билеты на поезда Hyundai станут дешевле на 16,6%.

Напомним, сегодня, 25 мая, между городами-хозяевами футбольного чемпионата Евро-2012 открыто движение современных скоростных поездов Hyundai. В первый рейс из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве поезд Hyundai отправился во Львов.

В дороге Hyundai согласно экспериментальныму графику движения будет находиться: 4 час. 25 мин. из Киева до Харькова, 4 часа. 55 мин. из Львова до Киева, 6 час. 30 мин. из Киева до Донецка. По окончанию действия экспериментального графика расстояния между этими городами Hyundai преодолевать еще быстрее - на 15-30 мин.

Регулярное движение Hyundai - от Киева до Львова (1 пара поездов) и Харьков (2 пары поездов) - стартует с 27 мая, а между Киевом и Донецком поезд корейского производства начнет курсировать в начале июня.