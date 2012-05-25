Предприниматели с Лукьяновского рынка пришли на Банковую

Как передает корреспондент УНИАН, они держат плакаты: «Господин Президент, защитите малый бизнес», «Стоп беспределу на Лукьяновском рынке» и т. п. Участники акции скандируют: «Банду геть!».

Организаторы через громкоговоритель призывают Президента стать на защиту малого бизнеса, а от генерального прокурора требуют возбудить уголовное дело в отношении ситуации вокруг рынка.

Как сообщал УНИАН, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные неоднократно пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами.

Предприниматели, работающие на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

22 мая заместитель председателя КГГА Александр Пузанов во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка заявил о намерении городской власти и прокуратуры обжаловать в судебном порядке продажу рынка.

По его словам, на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры Киева относительно решения Шевченковского районного совета города о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО "Квіткова Галявина" договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка.

По результатам проверки подготовлено исковое заявление о признании недействительным настоящего договора и возврата имущества в коммунальную собственность.

В ближайшее время иск будет направлен в Хозяйственный суд Киева.