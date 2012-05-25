Возле Верховной Рады - митинг

Как передает корреспондент УНИАН, всего в митинге на данное время принимают участие более 600 человек. Участники митинга держат государственные флаги, а также плакаты с надписями в защиту украинского языка и против принятия данного законопроекта.

В то же время в парке возле ВР находится до 10 автобусов милиции и «Беркута».

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 мая, возле здания ВР состоялась акция протеста граждан против языкового закона, внесенного в парламент «регионалами». В акции принимали участие более тысячи граждан

Рассмотрение законопроекта об основах языковой политики в ВР 24 мая из-за драки между депутатами не состоялось.