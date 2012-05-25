Порошенко уверен, что экономические реформы эффективны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко во время заседания Совета регионов.

«Меры, реализованные в рамках Национального плана, на сегодня работают и приносят абсолютно объективные результаты», - сказал министр.

П.Порошенко обратил отдельное внимание на то, что принятие нового Уголовного процессуального кодекса и совершенствование Таможенного кодекса также стали весомым вкладом на пути существенного улучшения инвестиционного климата в Украине. «Сейчас мы начали работу в правительстве по обеспечению своевременного вступления в силу всех положений Таможенного кодекса. Это также должно продемонстрировать большой эффект», - сказал он.

Министр экономического развития и торговли, кроме того, подчеркнул, что власть продолжает активно работать в направлении дерегулирования экономики и либерализации разрешительных процедур. «Предпринимаются шаги по дерегуляции, на этой неделе был принят закон о поддержке экспорта - и он будет направлен на подпись Президенту», - отметил П.Порошенко.

Министр подчеркнул необходимость обеспечения государственной поддержки экспортерам и продолжение положительной тенденции автоматического возмещения НДС.

Вместе с тем, убежден П.Порошенко, сегодня важно продолжать настойчиво работать над механизмами защиты интересов национальных производителей на внешних рынках.