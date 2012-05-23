На Тернопольщине замучили двух пенсионеров

В Тернопольской области неизвестные замучили двух пенсионеров. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виктор Сак, вчера во время тушения пожара в селе Ивановка Подволочиского района были выявлены тела двух погибших.

«При их осмотре было замечены раны, после чего тела отправили судмедэкспертам. Те обнаружили на теле мужчины 48 ранений, на теле женщины – 45. Они умерли от потери крови. Над этими людьми либо кто-то издевался, либо пытались узнать, где деньги», – сказал В.Сак.

По его данным, муж с женой погибли до возникновения пожара, соответственно злоумышленники, очевидно, подожгли помещение уже после совершенного преступления.

«Эти пенсионеры нормально жили, были неконфликтными. Сейчас расследуем данное дело, имеем уже две версии», – отметил В.Сак.

Как сообщал УНИАН, в селе Ивановка Подволочиского района на месте пожара были обнаружены тела двух людей.