У памятника 7 часов читали стихи Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, акция проводилась с 10.00 до 18.00 у памятника Кобзарю по инициативе Запорожского областного объединения «Просвита», которое, по словам его представителей, приняло решение «таким нестандартным способом отметить 151-ю годовщину перезахоронения Тараса Шевченко».

«Мы хотели не просто почитать стихи Шевченко: мы решили «отмолить» грехи украинцев у Кобзаря. Ведь ходят же многогрешные люди в церковь, читают часами молитвы. Мы считаем, что сегодня мы должны все говорить о Тарасе, читать его стихи, чтобы своими мыслями приблизить день, когда Украина станет такой, о какой мечтал Шевченко», - пояснил глава облорганизации «Просвита» Олег Ткаченко.

Несмотря на жару, в поэтическом марафоне приняли участие более 100 человек.