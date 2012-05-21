В Днепропетровске сбросили с постамента Кубок Евро-2012

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По данным ОСО, официальное представление Кубка УЕФА состоялось на центральной площади города имени Ленина.

К Кубку выстроилась очередь жителей города, чтобы сфотографироваться на его фоне. Двое представительниц Femen, одна из которых француженка, дождались своей очереди, поднялись на сцену, где был установлен Кубок УЕФА, и сбросили его. При этом еще одна гражданка из Франции, которая представилась журналисткой, фотографировала сцену. После инцидента всех трех девушек задержала милиция.

Их доставили в Бабушкинский райотдел внутренних дел Днепропетровска, где на них был составлен административный протокол по ст. 173 Административного кодекса Украины (мелкое хулиганство).

Как уточнил корреспонденту УНИАН начальник ОСО Алексей Щербатов, после этого протокол был направлен в суд. После составления административного протокола задержанных отпустили.

Как сообщал УНИАН, ранее, 12 мая, активистка Femen в Киеве сбросила с подставки установленный для демонстрации на Майдане Незалежности Кубок УЕФА Евро-2012.