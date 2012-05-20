Склады секонд-хенда горят уже пятый час
18:17, 20 мая 2012Общество
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Состоянием на 18 часов пожарным подразделениям не удалось локализовать возгорание на складах секонд-хенда в Киеве вблизи метро «Шулявская».
|На месте ЧП работают около 10 автоспецтехники
В МЧС отметили, что уже сгорело свыше 200 квадратных метров помещения. Пострадавших нет. На месте ЧП работают около 10 автоспецтехники.
Как сообщал УНИАН, около 13-ти часов начался пожар на складах секонд-хенда, расположенных на территории бывшего таксомоторного парка по адресу: ул.Дегтяревская, 25 А.
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