Склады секонд-хенда горят уже пятый час

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, трудности связаны с тем, что много вещей, хранящихся на складах, находятся в больших «тюках».

В МЧС отметили, что уже сгорело свыше 200 квадратных метров помещения. Пострадавших нет. На месте ЧП работают около 10 автоспецтехники.

Как сообщал УНИАН, около 13-ти часов начался пожар на складах секонд-хенда, расположенных на территории бывшего таксомоторного парка по адресу: ул.Дегтяревская, 25 А.