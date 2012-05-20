Мальчик «заминировал» лицей в Симферополе
01:45, 20 мая 2012Общество
1175 0
В Симферополе 12-летний мальчик, желая пошутить, сделал ложное сообщение о минировании учебного комплекса "Технический лицей", который арендует помещение в здании Симферопольского автотранспортного техникума.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.
Правоохранители эвакуировали 30 человек.
Сотрудники милиции, осмотрев здание и прилегающую к нему территорию, не нашли взрывчатку.
"Ложное сообщение о взрыве совершил 12-летний подросток, посещающий спортивную секцию, расположенную в здании техникума. Мальчик объяснил свои действия желанием пошутить", - говорится в пресс-релизе.
Милиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности родителей "шутника".
Кроме того, ГУ МВД в Крыму намерено подать иск о возмещении затрат, связанных с выездом следственно-оперативной группы на место вызова. Сумма ущерба уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter