Мальчик «заминировал» лицей в Симферополе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Правоохранители эвакуировали 30 человек.

Сотрудники милиции, осмотрев здание и прилегающую к нему территорию, не нашли взрывчатку.

"Ложное сообщение о взрыве совершил 12-летний подросток, посещающий спортивную секцию, расположенную в здании техникума. Мальчик объяснил свои действия желанием пошутить", - говорится в пресс-релизе.

Милиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности родителей "шутника".

Кроме того, ГУ МВД в Крыму намерено подать иск о возмещении затрат, связанных с выездом следственно-оперативной группы на место вызова. Сумма ущерба уточняется.