Студентов призвали на помощь милиции

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, это в первую очередь предопределено тем, что Волынь – область пограничная, поэтому через территорию области транзитом будут ехать болельщики с разных стран.

Такой подход, по мнению заместителя начальника УМВД полковника милиции Тараса Пазина, позволит максимально быстро поладить с гостями из-за границы, а значит при необходимости оперативно оказать им помощь.

Также, по его словам, невзирая на то, что достаточно много милиционеров прошли курсы изучения иностранного языка, были разработаны и направлены на места схемы стандартных ситуаций общения работников милиции с иностранцами, все же руководство управления внутренних дел совместно с ректоратом Волынского национального университета имени Леси Украинки договорились о сотрудничестве. Таким образом больше сотни студентов будет помогать милиционерам поладить с иностранцами.

Поскольку приоритет милиции - охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения, то будут привлекать молодежь к сотрудничеству в дежурных частях горрайорганов и на стационарных постах ГАИ. Кроме того, студенты будут находиться в местах массового скопления граждан, то есть в фан-зонах, заведениях отдыха.