Сегодня можно провести бесплатную ночь в киевских музеях

С 20.00 до 23.00 вход в столичные музеи будет свободным, пишет Украинская правда.Киев.

В этом году девиз акции "Ночь в музее" - "Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение".

В программе примут участие Национальный художественный музей Украины, Музей современного искусства, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский литературно-мемориальный музей им. Максима Рыльского (вход с 13.00 до 22.00) и другие.

Впервые акция "Ночь в музее" прошла в 1997 году в Берлине. В 2001 году в ней участвовали 39 стран Европы и Америки.

В этом году в традиционной музейной ночи примут участие три тысячи музейных учреждений из сорока европейских стран. "Ночь в музее" пройдет под эгидой ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев (ICOM).