Прокуратура хочет знать побольше о гопниках и скинхэдах

Старший советник юстиции Андрей Палюх обратился в Управление по вопросам семьи и молодежи облгосадминистрации с просьбой дать информацию о молодежных субкультурах.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении «Идеи Нации» к Генеральной прокуратуре.

Документ ОО „Идея Нации” был принят на основании обнародованной 16 мая в региональных СМИ копии обращения заместителя прокурора Львовской области А.Палюха к начальнику Главного управления по делам семьи и молодежи Львовской ОГА Анатолию Игнатовичу „о предоставлении информации о негативном влиянии на молодежную среду „субкультур” и количества несовершеннолетних, исповедующих субкультуры «гопники», «готы», «скинхеды» и др.”.

„ОО «Идея Нации» публично требует от Генеральной прокуратуры Украины отстранить заместителя прокурора Львовской области, старшего советника юстиции А.Палюха на время проверки его на психологическую уравновешенность и профессиональные навыки в связи с обращением 26.04.12 № 0713-53 исх. 12 в Главное управление по делам семьи и молодежи Львовской ОГА. Поскольку такие непрофессиональные и неадекватные действия со стороны госчиновника вызывают обеспокоенность в связи с его дальнейшей деятельностью на занимаемой должности, а также подрывает доверие общественности к органам власти”, - говорится в обращении.

***

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Львовской области сообщила, что „прокуратура Львовской области считает непонятной реакцию Львовской ОГА на информационный запрос относительно субкультур”.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, „в средствах массовой информации появились сообщения о непонятном, по мнению А.Игнатовича - руководителя управления Львовской ОГА по делам семьи и молодежи, требовании прокуратуры Львовской области относительно предоставления информации об имеющихся во Львовской области объединениях представителей субкультур.

В связи с этим пресс-служба прокуратуры Львовской области сообщает, что упомянутое требование о предоставлении информации обусловлено ростом количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, случаев самоубийств среди детей и увеличением количества лиц, которые не учатся и находятся «под воздействием улицы».

По сообщению прокуратуры области, соответствующее требование в ОГА было направлено „с целью выяснения и изучения причин и условий, которые привели к такому состоянию, в том числе возможного негативного влияния на сознание несовершеннолетних так называемых молодежных субкультур”.

„Реакция на требование прокуратуры Львовской области говорит о том, что должностные лица указанного органа власти, несмотря на служебные полномочия, не уделяют надлежащего внимания изучению ситуации в молодежной среде и в целом остались в стороне от решения вышеуказанных проблем”, - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

***

Со своей стороны пресс-служба Львовской ОГА передала УНИАН заявление Управления по вопросам семьи и молодежи ОГА. „Вчера некоторые СМИ со ссылкой на руководство управления по вопросам семьи и молодежи Львовской областной государственной администрации распространили информацию о якобы нежелании предоставлять прокуратуре Львовской области сведения о деятельности в области молодежных субкультур.

По поводу этого Управление по вопросам семьи и молодежи Львовской областной государственной администрации сообщает, что медиа не совсем правильно трактовали слова руководителя управления Анатолия Игнатовича по данному поводу. В частности, он имел в виду, что из Управления по вопросам семьи и молодежи Львовской областной государственной администрации нельзя дать всю полноту картины относительно принадлежности молодежи к той или иной субкультуре. Однако мы понимаем важность вопросов негативного влияния той или иной субкультуры на молодежную среду в целом и готовы всячески способствовать его уменьшению – частично в пределах наших полномочий и компетенции”, - отмечается в заявлении управление.

А.Игнатович объяснил, что Управление по вопросам семьи и молодежи, в пределах определенных действующим законодательством полномочий, предоставит прокуратуре имеющуюся информацию по этому вопросу.