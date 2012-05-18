Янукович создает благотворительный фонд

Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Донецке, запись которой транслировал Первый национальный канал в пятницу.

«Я поставил задачу, чтобы создали мой благотворительный фонд», - сказал В.Янукович, отметив, что будет туда переводить, в том числе, и часть своей зарплаты.

«И все эти деньги буду тратить только на оказание помощи», - заявил президент, добавив, что «например, на лечение детей.

При этом В.Янукович высказал предположение, что к его фонду присоединятся и некоторые меценаты.