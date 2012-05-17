Проехаться во втором классе поезда Skoda будет не дороже, чем в маршрутке

Стоимость проезда в вагонах 2 класса электропоезда Skoda на большинстве направлений значительно ниже, чем автотранспортом, сообщает пресс-служба Министерства.

Электропоезда будут курсировать на направлениях: Харьков - Донецк, Донецк - Мариуполь, Донецк - Днепропетровск, Днепропетровск-Харьков, Харьков - Мариуполь, Донецк - Луганск.

В поезде Донецк - Мариуполь (132 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит - 102,41 грн., 2 класса - 58,61 грн.

В поезде Донецк - Луганск (162 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит 105,70 грн., 2 класса - 60,65 грн.

На маршруте Донецк - Днепропетровск (269 км) за проезд в вагоне 1 класса пассажиры будут платить 126,77 грн., 2 класса - 72,48 грн.

"На путешествие автобусом в этом направлении пассажиры тратят 87-120 грн.", - говорится в сообщении.

Проезд от Днепропетровска до Харькова (299 км) в вагоне 1 класса обойдется пассажирам в 126,77 грн., 2 класса - 72,48 грн.

По словам пресс-службы, стоимость перевозки пассажиров автобусом на этом маршруте - 69-80 грн.

В поезде Харьков - Донецк (318 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит 137,88 грн., 2 класса - 78,42 грн ..