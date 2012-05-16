Севастопольский суд заставит ЧФ РФ заплатить Украине миллион

Министерство обороны РФ по решению суда Севастополя уплатит в бюджет Украины более 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В частности, по данным прокуратуры, 10 мая постановлением Севастопольского окружного административного суда удовлетворено иск прокуратуры Севастополя о взыскании с Министерства обороны России в лице 64-го Управления начальника работ Минобороны РФ налоговой задолженности в размере 1 млн. 296 тыс. грн, в том числе 1 млн. 178 тыс. грн - НДС.

Таким образом, сказали в прокуратуре, по иску прокуратуры города государственный бюджет пополнится на указанную сумму долга.