Севастопольский суд заставит ЧФ РФ заплатить Украине миллион
20:33, 16 мая 2012Общество
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По иску прокуратуры города государственный бюджет пополнится на указанную сумму долга.
Суд сбивает долги с ЧФ РФ
Министерство обороны РФ по решению суда Севастополя уплатит в бюджет Украины более 1 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В частности, по данным прокуратуры, 10 мая постановлением Севастопольского окружного административного суда удовлетворено иск прокуратуры Севастополя о взыскании с Министерства обороны России в лице 64-го Управления начальника работ Минобороны РФ налоговой задолженности в размере 1 млн. 296 тыс. грн, в том числе 1 млн. 178 тыс. грн - НДС.
Таким образом, сказали в прокуратуре, по иску прокуратуры города государственный бюджет пополнится на указанную сумму долга.
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