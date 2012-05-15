Эксперты: Евро может упасть до критической отметки

Об этом сообщает газета "Сегодня". В понедельник один евро можно было сдать в среднем за 10,27 грн, купить за 10,44, тогда как в воскресенье он стоил на пять копеек дороже.

Эксперты единодушно утверждают: евровалюта пока и дальше будет падать, но только по политическим причинам — это приход к власти левых во Франции, призывающих отказаться от политики «затягивания поясов», и разговоры о том, что Греция вот-вот выйдет из еврозоны.

По мнению зампредправления банка «Финансы и кредит» Игоря Львова, сегодня красная цена евро — 1,30—1,32 (10,40—10,60 грн), все что ниже — это спекуляции с целью заработать на панических настроениях тех, кто станет избавляться от дешевеющей евровалюты, опасаясь ее краха.

«Инвесторы избавляются от евро и вкладываются в крепнущий от этого доллар, а так как гривня привязана к доллару, она усиливается к евро вместе с долларом, — говорит аналитик МЦПИ Александр Жолудь. — Так будет продолжаться, пока власти Греции и Франции не перейдут от слов к делу. Выход Греции из еврозоны обвалит евро до 1,20 к доллару (сейчас 1,285) или до 9,60—9,65 грн».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что «греческий вопрос» будет опускать евро еще максимум неделю-полторы и уже к концу мая евровалюта вернется к 1,30, ведь, например, в Германии, ведущей стране ЕС, экономика растет.

«А ближе к выборам президента США (состоятся в ноябре) республиканцы могут раздуть экономический скандал, в итоге в июле-августе уже доллар пойдет вниз, а евро взлетит до 11 грн», — прогнозирует Охрименко.