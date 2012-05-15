Азаров: сейчас наша цель - увеличить экспорт в Италию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Фабрицио Романо.

«Сейчас целью для нас является увеличение экспорта наших товаров в вашу страну. Давайте будем работать в этом направлении», - сказал Н.Азаров.

В то же время он отметил, что отношения между Украиной и Италией развиваются динамически и прогнозируемо.

«Я надеюсь, что Ваша деятельность будет способствовать укреплению как украинско-итальянских отношений, так и отношений с ЕС», - сказал Н.Азаров, обращаясь к послу Италии.

Глава правительства отметил, что Украина очень ценит Италию как партнера. «Наш товарооборот достигает 6 млрд долларов. Италия относится к ведущим странам ЕС, с которыми активно сотрудничает Украина, мы много импортируем из Италии», - отметил Н.Азаров.